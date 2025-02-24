Garanti BBVA Partners Programı 8. dönem mezunlarını verdi

Programı başarıyla tamamlayan 5 girişim Demo Day etkinliğine katıldı.

Yatırım çekme ve büyüme potansiyeli olan erken aşama girişimleri destekleyen Garanti BBVA’nın, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek amacıyla başlattığı Garanti BBVA Partners Tech Programı’nın 2024 yılı eğitimlerini başarıyla tamamlayan 5 girişim mezun oldu. Mezuniyet kapsamında Garanti BBVA Genel Müdürlüğünde düzenlenen Demo Day etkinliğinde Garanti BBVA üst yönetimi ile birlikte girişimcilik ekosisteminin temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte Garanti BBVA Partners Tech Programından mezun olan girişimler Usersdot, Ingosa, Evreka, Enqura ve Navlungo sunumlarını gerçekleştirdiler. Etkinlik kapsamında ayrıca, Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra, Ödeal kurucusu Fevzi Güngör ve Ecording kurucusu Mert Karslıoğlu, Mine Dedeocaklı moderatörlüğünde düzenlenen panelde bir araya geldi.

Garanti BBVA’nın 2016 yılında hayata geçirdiği ve aralıksız devam eden girişim hızlandırma programı Garanti BBVA Partners çatısı altında, geçtiğimiz yıldan itibaren, hızla yaygınlaşan teknoloji tabanlı girişimlere destek vermek, Bankanın sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi paylaşmak amacıyla Garanti BBVA Partners Tech Programı yürütülüyor. Bu kapsamda 2024 yılında programa kabul edilen 5 girişim, 6 ay boyunca program içerisinde yer alan; ofis alanı, ihtiyaca özel mentörlük, Garanti BBVA, Garanti BBVA Teknoloji ve iştirakleri ile iş birliği fırsatları, reklam/PR destekleri, eğitim ve seminerler ile avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanarak girişimlerini geliştirme imkânı buldu.

Garanti BBVA Partners Tech Programına, değerlendirme komitesi sonuçlarına göre kabul edilecek girişimlerden, üretken yapay, zekâ siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde asgari uygulanabilir ürün veya hizmet (MVP) aşamasını tamamlamış olmaları, en az 2 yıldır faaliyet göstermeleri, yüksek pazar potansiyeline, ölçeklenebilir bir iş modeline ve güçlü bir gelir modeline sahip olmaları bekleniyor.

Garanti BBVA Partners Tech Programı bir taraftan başarılı mezunlarını verirken, yeni teknoloji tabanlı girişimleri desteklemek üzere programın 9. dönemi için de başvuruları kabul ediyor. Bu yıl üretken yapay zekâ, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren girişimciler, 15 Şubat 2025 tarihine kadar https://www.garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Demo Day etkinliğinde konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Garanti BBVA olarak uzun yıllardır içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayan faaliyetler yürütüyoruz. Stratejik olarak önceliklendirdiğimiz girişimcilik alanını uzun yıllardır bütünsel bir çerçevede sahipleniyoruz. Her zaman yeniliğin ve değişimin gücüne inanan bir kurumuz ve stratejilerimizi de bu anlayışla kurguluyoruz. Değişime ayak uydurmanın yolu da, yeni fikirleri benimsemekten, çevik zihinlerle iş birliği yapmaktan ve anlamlı değişimler yaratmaktan geçiyor. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz ve bizim için bir gurur kaynağı olan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı, ülkemizde bu değişimleri yaratacak yenilikçi fikirleri, girişimleri destekleyen, onları büyüten ve büyüyüp olgunlaşmalarına fırsatlar sunan değerli bir platform oldu. Girişimcilik ekosisteminin gelişimi ülke ekonomisinin gelişimi için de oldukça önemli. Özellikle yüksek katma değer yaratan teknoloji girişimcileri ekonomik büyümede kilit rol oynuyor. Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı bünyesinde, hızlı ve yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji tabanlı girişimlerini destekliyoruz. 60’a yakın girişimi desteklediğimiz programa katılan girişimlerin aldığı yatırım tutarı 10 milyon doları aştı Girişimcilerle kurduğumuz güçlü bağlar ve onlara büyümeleri için sunduğumuz mentörlük, eğitim, PR, network ve işbirliği gibi desteklerle sağlam bir ekosistem yarattık. Bu girişimlerin gerek bankacılık gerekse diğer sektörlere değer kattığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Bugün bizlerle olan, 2024 yılı programından mezun ettiğimiz hepsi birbirinden değerli girişimlerimiz de, mevcut durumu sorgulayan ve geleceğin ihtiyaçlarına odaklanan çözümler üreterek fark yaratıyor. Bu vesileyle, sınırsız düşünmenin gücüyle yola çıkarak bu noktaya gelen Usersdot, Ingosa, Evreka, Enqura ve Navlungo’yu önce yarattıkları değer ve sundukları başarılı çözümleri için kutluyor, Garanti BBVA olarak her zaman yanlarında olacağımızın sözüyle büyüme yolculuklarında başarılar diliyoruz.” dedi.

Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı mezunu girişimler hakkında… Usersdot / Şevin Ballıktaş, Gökalp Caymaz E-ticaret siteleri için alışveriş yapan kullanıcıların datalarını toplayıp analiz edip, veri odaklı aksiyonlar alarak kârlılıklarını artırmalarını sağlayan SaaS platformu olarak faaliyet gösteriyor. Usersdot’un yapay zekâ tabanlı Datadot platformu, kullanıcılarına saatlik büyük veri analizi sağlayarak gerçek zamanlı içgörüler, rakip analizleri ve anlık bildirimler sunuyor. Ingosa / Gökçe Duman, Dürin Artuk Ingosa, yapay zekâ tabanlı chatbotlarla küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanıcılardan gelen taleplere hızlı şekilde dönüş yapmalarını sağlayan; dijital satış alışkanlıklarını, websitesi, sosyal medya asistanları ve diyalog bazlı görüntülü reklamlarıyla yeniden şekillendiren ve müşteri yolculuğunu iyileştirerek dönüşümü artırmaya odaklanıyor. Markaların satış öncesi ve sonrası müşteriye ulaşma deneyimlerini iyileştiren kişiselleştirilmiş chatbot yazılımı olarak hizmet sunuyor. Evreka / Umutcan Duman, Mert Barutçu, Mehmet Pancaroğlu Atık yönetimi sektöründe yazılım ve donanım yeniliklerini kullanarak entegre bir platform geliştiren ve dijital atık yönetimi ürünleri sunan Evreka, atık yönetiminde daha sürdürülebilir ve dijital bir süreç yönetimi hizmeti veriyor. Genel verimlilik vaat eden çözümlerle, maliyet azaltma, operasyonel mükemmellik, varlıklar üzerinde kontrol ve yeni yönetim becerileri arayan atık yönetimi firmaları ve yerel yönetimlerle çalışıyor. Enqura / Metin Karabiber Müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak, uzaktan kimlik tespiti, açık bankacılık, dijital cüzdan, çok faktörlü kimlik doğrulama ve live chat gibi yenilikçi ürünler geliştirerek finans sektörünün dijital dönüşümüne katkı sağlayan yapay zeka destekli finansal teknolojiler platformu ile faaliyet gösteriyor. Enqura, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından seçilen 15 Turcorn adayından bir tanesi olarak seçildi. Navlungo / İsa Korkmaz, Ceren Tuna, Alp Çiçekdağı, Mutlu Boz, Emrah Arslan