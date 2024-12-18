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        Haberler İlandır Garanti BBVA, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı çalışmalarıyla müşterileriyle yol arkadaşı olmayı hedefliyor

        Garanti BBVA, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı çalışmalarıyla müşterileriyle yol arkadaşı olmayı hedefliyor

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        İlandır
        Giriş: 18.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:01
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        Garanti BBVA, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı çalışmalarıyla müşterileriyle yol arkadaşı olmayı hedefliyor
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        Garanti BBVA, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bankanın sürdürülebilirlik stratejilerinin merkezinde “yeşil ve sosyal sürdürülebilirlik” ile dijitalleşmenin entegrasyonu bulunuyor. Bankanın bu alanlarda gerek kurum içinde gerekse müşterilerine dönük çalışmalarını değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Sürdürülebilirlik” ve “Finansal Kapsayıcılık” bankamızın 6 stratejik önceliğinden ikisini oluşturuyor. Burada ana ortağımız BBVA’nın da stratejileriyle uyumlu ilerliyoruz ve iki tarafın birleşimiyle daha etkili bir sinerji yakalıyoruz. Bir diğer stratejik önceliğimiz ise “Data ve Teknoloji” yani dijitalleşme… Sürdürülebilir kalkınma, artık sadece bir hedef değil, iş dünyası için bir zorunluluk haline geldi. Dijitalleşmenin bu dönüşüme olan katkısı ise yadsınamaz. Banka olarak müşterilerimizin sürdürülebilir projelerine destek verirken, kendi operasyonlarımızda da çevresel etkileri azaltmak için yenilikçi teknolojilerden yararlanıyoruz. Bu kapsamda enerji tasarrufumuzu artırmaya yönelik olarak “Uzak Göz” adını verdiğimiz dijital takip sistemimiz sayesinde, 2023 sonu itibarıyla genel müdürlük ve 293 şubemizde enerji tüketimini optimize ederek, 2019 yılına kıyas ile elektrik tüketiminde %15’lik bir azalma sağladık. Bu sistemi daha fazla lokasyona yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

        Sürdürülebilir finansman süreçlerini dijital altyapıyla güçlendiren Garanti BBVA, kredi işaretleme sisteminde de otomasyona geçerek operasyonel verimlilik sağladı. Bu sistem, çevresel ve sosyal projelerin takibini daha etkin hale getirirken, finansman süreçlerini hızlandırıyor. Sürdürülebilir yatırımlarla dijitalleşmenin entegrasyonu konusunda değerlendirmede bulunan Cemal Onaran şunları söyledi: “Banka olarak sürdürülebilir finans çerçevemiz var. Burada yeşil ve sosyal yatırımların sınırları ve şartları belirlenmiş durumda. Bu çerçevede dijitalleşme ile ilgili pek çok başlık yer alıyor. Enerji, su gibi kaynak tüketimlerini dijitalize eden yatırımlar, daha sürdürülebilir üretim modellerine geçişi kolaylaştırıcı dijitalleşmeye yönelik ekipman, teknoloji alımları, telekomünikasyona yönelik yatırımlar öne çıkan ilk başlıklar arasında yer alıyor. Ancak proje bazlı değişik finansman talepleri de geliyor yani terzi dikimi işleri de takip ediyoruz. Sürdürülebilir finansman hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken, müşterilerimizin yeşil ve sosyal yatırımlarını destekliyor, projelerinin hem ekonomik hem de çevresel ve sosyal açıdan değer yaratmasını sağlıyoruz. Ayrıca ülkemiz firmalarının dönüşümü için gerekli olan finansmanın sağlanması konusunda banka olarak biz de üzerimize düşen sorumluğu yerine getirmeye çalıyoruz. Garanti BBVA olarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına 2018-2025 yılları arasında en az 400 milyar liralık finansman sağlamayı taahhüt ettik. Gururla söyleyebilirim ki 2024 yılı sonuçlarımıza göre bu hedefteki ilerlememiz çok iyi gidiyor ve tabi yeni hedef için de çalışmalara başladık.

        Finansman sağlamanın dışında sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaşması ve bu konuda farkındalık oluşturmak ve danışmanlık sağlamak için yine farklı dijital araçlarımızdan yararlanıyoruz. Garanti BBVA Mobil’de yer alan ve ilk etapta bireysel müşterilerimiz için geliştirdiğimiz “Ekolojik Durumum” arayüzü, kullanıcıların karbon ayak izlerini takip etmelerine ve daha çevreci tercihler yapmalarına olanak tanıyor. 2023 yılında bu çalışmayı KOBİ’lere de entegre ederek, işletmelerin karbon salımlarını ölçmesine ve çevresel etkilerini yönetmesine olanak sağladık. Ayrıca, tüzel müşterilerimiz için geliştirdiğimiz “Sektörel Etki Analizi” platformuyla da sektör bazında sürdürülebilirlik riskleri ve fırsatlarını analiz etme imkânı sağlıyoruz. Sunduğumuz dijital araçlarla müşterilerimizin sadece finansal performansını değil, çevresel ve sosyal etkilerini de yönetmelerine destek oluyoruz. Bu yenilikçi çözümler, sürdürülebilir bir geleceğe olan katkımızın somut birer göstergesi… Dijitalleşme, hem çevresel hem de ekonomik faydaları bir araya getiriyor. Biz de bu avantajlardan hem müşterilerimiz hem de toplum için en iyi şekilde yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.

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