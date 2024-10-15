Garanti BBVA tüm müşterilerine uçtan uca dijital taşıt kredisi sunan ilk banka…

Garanti BBVA, dijital kanallarda artan otomotiv satışlarını bireysel tüzel ve şahıs firması müşterilerine yönelik sunduğu dijital taşıt kredisiyle destekliyor. Banka tüzel ve şahıs firması müşterileri için Temmuz 2023’te sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiği dijital kanallardan taşıt kredisini Eylül ayında bireysel müşterilerin kullanımına da sundu. Garanti BBVA müşterileri basılı belge imzalamadan, tüm süreci uçtan uca mobilden tamamlayarak, 40’a yakın markada dijital taşıt kredisi kullanabiliyor.

Dijitalleşen dünyada Garanti BBVA’nın müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetleri sürekli çeşitlendirdiğini belirten Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, “Dijitalleşmenin etkisiyle otomotiv sektöründe de araç satışları hız ve kolaylığın öne çıktığı dijital kanallara yoğunlaşıyor. Araç satışlarının dijital kanallardan artması üzerine Bankalar da kredi süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmeye başladı. Bankamız da ödeme ve kredi sistemlerinde dijital kanallardan artan satışların etkisiyle geçtiğimiz temmuz ayında tüzel ve şahıs firmaları için hızlı ve kolay şekilde kullanılan dijital taşıt kredisi hizmetini sunmaya başladı. Bu Eylül’de ise aynı hizmeti bireysel müşterilerimizin kullanımına sunduk. Yeni bir araç satın almak isteyen müşterilerimiz 40’a yakın marka için Bankamızdan dijital taşıt kredisi kullanabiliyor. Müşterilerimiz dijital taşıt kredisi hizmetimizle, kredi kullanma, sözleşme ve teminat yapısı kurulması gibi işlemlerin tamamını dijitalden yapabiliyor. Dijitalleşme konusunda sektörüne öncülük eden Banka olarak, günümüzün dinamiklerine uygun şekilde tüm müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde taşıt kredisi süreçlerini mobilden tamamlamasını önemsiyoruz. Otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına uygun şekilde yeni dijital ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. ” diye konuştu.