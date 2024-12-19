Garanti BBVA, ürün ve hizmetleriyle KOBİ'lerin dönüşüm sürecinde yanlarında…

KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin dinamosu olarak yalnızca istihdam ve üretimde değil, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında da kritik bir rol oynuyor. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme, günümüz iş dünyasında KOBİ’lerin dönüşümü ve rekabet gücünü artırmak için vazgeçilmez hale geldi. Garanti BBVA, bu dönüşüm sürecinde sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle KOBİ’lere yol arkadaşlığı yapmayı sürdürüyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, KOBİ’lerin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümünü değerlendirerek, bu süreçte bankanın oynadığı kilit role dikkat çekti. Kaya, KOBİ’lerin ekonomik büyümenin temel taşları olduğunu belirterek, “Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik süreçlerinde doğru yönlendirmelerle KOBİ’lerimiz hem iş dünyasını hem de toplumu dönüştürebilecek güçte. Bu yolculukta onların en büyük destekçisi olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

Garanti BBVA, KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri çözümlerle ve sunduğu yenilikçi hizmetlerle işletmelerin operasyonel yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili olarak Sibel Kaya, dijitalleşmenin sadece işlemleri hızlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda çevresel etkileri azalttığını belirterek, “Dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlar, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kritik bir araç haline geldi. Örneğin dijitalleşme sayesinde şirketler, tedarik zincirlerini daha verimli hale getirerek, enerji tüketimini %20 oranında azaltabiliyor. Yalnızca üretim süreçlerinde değil, finansal süreçlerde de dijitalleşmenin sürdürülebilirliğe önemli bir katkısı var. Bugün 1,6 milyondan fazla esnaf, KOBİ ve ticari müşterimize mobil ve internet üzerinden 1.000'e yakın hizmet sunuyoruz. KOBİ müşterilerimizin %89’u dijital kanallarımızı aktif olarak kullanıyor. Para transferi, döviz alış - satış, kart ve fatura ödemeleri gibi işlemlerin %99’u mobil ve internet üzerinden gerçekleşiyor. Müşterilerimizin %44’ü, temel ürünlerden nakit kredilerini dijital kanallardan kullanır duruma geldi. Bugün artık manuel kredi değerlendirme süreçleri yerini dijital kredi skorlama yöntemlerine bıraktı. Müşteriler, yaklaşık 60 sayfadan oluşan üye işyeri sözleşmelerinin %92’sini dijitalden onaylayarak kağıt israfı olmadan süreçlerini tamamlayabiliyor. Bütün bunlar, şirketlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sonuçlandırmasını sağlıyor. Banka olarak vizyonumuz, müşterilerimiz için üretken yapay zekayı kullanarak gerçek zamanlı deneyimler yaratmak, geçmişte olduğu gibi empatik bir bankacılık yapmak ve kesintisiz müşteri deneyimi sunmak. Yapay zeka pek çok sektörde olduğu gibi bankacılığı da değiştiriyor. Bu değişim şüphesiz müşterilerimizin faydasına olacak ve KOBİ’lerimiz de bu dönüşümde birlikte değişecek ve gelişecek.” ifadelerini kullandı.