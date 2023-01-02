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Garanti BBVA ve Coats'dan sürdürülebilirlik iş birliği

Garanti BBVA, İngiltere menşeli endüstriyel iplik üreticisi Coats ile sürdürülebilir finansman iş birliğine imza attı. Böylece, Coats İngiltere’de BBVA ile devam eden iş birliğini Garanti BBVA ile Türkiye’ye taşımış oldu. İşbirliği kapsamında, Coats'un operasyonları için belirlenen çevresel ve sosyal performans taahhütlerini yerine getirmesi halinde faiz indiriminden yararlanabileceği kaydedildi

Garanti BBVA ve Coats'dan sürdürülebilirlik iş birliği
HABERTURK.COM

Garanti BBVA, endüstriyel iplik üreticilerinden Coats ile sürdürülebilir finansman çerçevesinde bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği aynı zamanda Garanti BBVA’nın ticari segmente hayata geçirdiği sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk kredi işlemi özelliğini taşıyor.

Öte yandan, yaklaşık 50 ülkede 17 binden fazla çalışanıyla hazır giyim ve ayakkabı sektörlerine katma değerli ürünler üreten İngiltere menşeli grup da, İngiltere’de BBVA ile devam eden iş birliğini Garanti BBVA ile Türkiye’ye taşımış oldu.

Türkiye’de 8 milyon dolar tutarında gerçekleştirilen işlemle Coats, operasyonları için belirlenen çevresel ve sosyal performans taahhütlerini yerine getirmesi halinde faiz indiriminden yararlanabilecek.

Bu çerçevede Coats'un, yer aldığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredi ile karbon ayak izini azaltma ve geri dönüştürülmüş hammadde tüketimini artırma gibi çalışmalarını güçlendireceği kaydedildi.

2050'YE KADAR SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Coats Türkiye Genel Müdürü Erhan Aras, "Operasyonlarımızın tamamı sürdürülebilirlik odaklı, bu nedenle daha sürdürülebilir bir gelecek için hedeflerimizi beş temel üzerine inşa ettik. Bunlar, su ve enerji tüketimi, atık yönetimi, sosyal yaşam, sürdürülebilir ürün ve malzemeler. 2030 yılına kadar tüm ürünlerimiz polyester ve naylon gibi yeni petrol üretimine dayalı olan malzemelerden bağımsız olarak üretilecek ki bu sektörümüz için çok önemli bir geçiş süreci demek. Ayrıca Coats’un global enerji tüketiminin yüzde 70’i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmış olacak. 2050 yılına kadar da “Sıfır Emisyon” hedefimiz var" dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran da, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Ticari müşterilerimizin sürdürülebilir bir iş modeline sahip olmalarına katkı sağlayacak finansman desteklerine her daim hazırız. Bizim için sürdürülebilirlik, hepimizin geleceği demek. Coats Türkiye ile iş birliğimizin geleceğimize olumlu etkileri olacağı gibi tekstil sektöründe de emsal teşkil edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerimi kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten de, "Sürdürülebilir iş modellerini benimseyen üreticileri desteklemeyi önemsiyoruz. Ülkemiz için önemi çok yüksek olan tekstil sektörünün daha az karbon yoğun faaliyetlere geçmesini desteklediğimiz ve döngüsel ekonomiye katkı sunduğumuz için mutluyuz. Sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanına yönelik ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize destek olurken, sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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