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        Haberler İlandır Garanti BBVA ve kurucusu olduğu Salt, Kapsayıcı Deneyim Durağı’nı hayata geçirdi

        Garanti BBVA ve kurucusu olduğu Salt, Kapsayıcı Deneyim Durağı'nı hayata geçirdi

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        İlandır
        Giriş: 28.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:31
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        Garanti BBVA ve kurucusu olduğu Salt, Kapsayıcı Deneyim Durağı'nı hayata geçirdi
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        Salt'ın Galata binasının mimari kimliği ve Haliç’in eşsiz tarihi ve kültürel manzarası dokunulabilir rölyefler, sesli betimlemeler, braille (kabartma yazı) anlatım, işaret dili ve oyunlaştırılmış anlatımlarla herkes için kapsayıcı ve erişilebilir bir kültür sanat deneyimine dönüşüyor. İşitme engelli bireyler için Türk İşaret Dili anlatımları, Down sendromlu ve otizmli bireyler için anlaşılır içerikler, çocuklar için hikâyeleştirilmiş anlatımlar sunan bu deneyim durağı, QR kodları ve kapsayıcı tasarım yöntemleriyle duyusal bir yolculuk vadediyor.

        Garanti BBVA ve kurucusu olduğu Salt, ‘Kapsayıcı Deneyim’ projesi çerçevesinde kültürel mekânlarla aramızdaki görünmez sınırları kaldırmaya destek oluyor.

        “Kapsayıcılık vizyonumuzu bu kez sanatla buluşturuyoruz”

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, “Garanti BBVA olarak, kapsayıcılığı kurum kültürümüzün temeli kabul ediyoruz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışıyoruz. Sosyal etki odaklı projelerimizle ve kurum içi uygulamalarımızla kapsayıcılığı güçlendirmek önceliklerimiz arasında. Bu vizyonumuzu bu kez sanatla buluşturarak, Salt Galata’da hayata geçen ‘Kapsayıcı Deneyim’ projesiyle kültür sanatın da herkes için erişilebilir olmasına katkı sunmayı amaçladık. Haliç’in ve Salt Galata’nın hikayesini herkes için erişilebilir kılan bu deneyim durağının, sanatın birleştirici gücüyle oldukça olumlu bir etki bırakacağından şüphemiz yok. Kapsayıcılığın daha adil bir geleceğin temeli olduğu inancıyla çalışmaya devam ediyor, projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.

        Kapsayıcı tasarım ve çok duyulu deneyim

        Ziyaretçiler, Haliç manzarasını 2,5 boyutlu rölyef kabartmalar ve seçilen altı mimari yapının 2D detaylarıyla deneyimliyor. Bu yapıların gerçek materyalleri, stanttaki döner tablada dokunulabilir bir zenginlik sunuyor. Salt’ın Galata binasının mimarisi ise 3D modeller ve 2D detaylarla keşfedilebiliyor. Sesli betimlemeler, braille anlatımlarla pekişirken, her iki deneyim de daha erişilebilir hale geliyor. İşitme engelli bireyler, Haliç ve Salt Galata’nın hikayesini Türk İşaret Dili’yle bir tablet üzerinden takip edebiliyor. Stantta yer alan sekiz QR kodu, üç farklı anlatım seçeneği sunuyor: Sesli betimleme, otizmli ve Down sendromlu bireyler için rahat anlaşılır içerikler ve çocuklar için hikâyeleştirilmiş, oyunlaştırılmış anlatımlar.

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