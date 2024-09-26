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        Haberler İlandır Garanti BBVA ve TURMEPA’nın Mavi Nefes Projesi, deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor

        Garanti BBVA ve TURMEPA'nın Mavi Nefes Projesi, deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 26.09.2024 - 17:59 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:22
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        Garanti BBVA ve TURMEPA'nın Mavi Nefes Projesi, deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlıyor
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        Garanti BBVA çalışanlarına, müşterilerine, topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle, iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilirliği uzun yıllardır işinin odağına koyuyor ve 18 yılı aşkın süredir öncü çalışmalara imza atıyor. Bankanın çalışmalarında atık yönetimi ve temiz gelecek kritik öneme sahip bulunuyor. Bu konuda, 2021’den bu yana, birlikte hareket ettiği TURMEPA’yla uzun soluklu ve her yıl daha da yaygınlaşan iş birliği içinde bulunuyor. Bu değerli iş birliğiyle başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerimizdeki ekosistemin iyileşmesine katkı sağlarken, gelecek kuşaklara daha temiz denizler bırakmaya da destek olmayı hedefliyor.

        Projenin ilk yılında iki deniz süpürgesi Marmara Denizi’nde katı atık ve müsilaj toplama çalışmalarına başladı. Marmara Denizi’nde ortaya koyduğu olumlu sonuçların ardından kapsamı genişletilerek proje önce Antalya Adrasan ve sonrasında Van Gölü’ne taşındı. Katı ve sıvı atıkların deniz ve göl ekosistemlerinden uzaklaştırılmasıyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli müttefiklerimizden olan, yoğun oksijen üretimi ve karbon yutağı görevi gören deniz canlılarının korunması sağlandı. Ekosistemin önemli bir parçası olan ve yoğun kirlilik baskıları sebebiyle önemli popülasyon kayıpları yaşayan deniz canlılarının bu kirlilikten etkilenmesi önlendi. Mavi Nefes projesinin başarılı ve sürdürülebilir uygulamaları deniz altında da iyileştirme ve koruma çalışmalarıyla devam ediyor. Saros ve Göcek’te karbon yutağı ve oksijen üreticisi deniz çayırları, mercanlar gibi deniz canlılarının bulunduğu ekosistemlerin doğrudan korunması, azalma görülen bölgelerde deniz çayırı ekimi gerçekleştirilmesi, deniz ekosistemi üzerindeki baskıların bilimsel olarak ortaya konmasıyla gereken önlemlerin alınması gibi çalışmalar konusunda uzman akademisyen ve profesyonel ekiplerle gerçekleştiriliyor. Mavi Nefes projesiyle iklim değişikliği ve nüfus baskısından yüksek oranda etkilenmekte olan Marmara, Ege ve Akdeniz’de deniz ekosisteminin iyileştirici gücü gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılıyor.

        Aldığımız iki nefesten biri denizden

        Deniz ekosistemi içerisindeki deniz çayırları, plankton. mangrov gibi canlılar gezegenimizde üretilen oksijenin %50 ila %70’inin kaynağını” oluşturuyor. Bu durum sürdürülebilir gelecek vizyonu çerçevesinde hayati bir önem taşıyor. Gezegenimizin oksijen ihtiyacının karşılanması deniz ve okyanusların sağlıklı bir ekosisteme sahip olmasıyla doğrudan ilişkili. Garanti BBVA’nın TURMEPA’yla yaptığı iş birliğinin genel kapsamı, “aldığımız iki nefesten birini” sağlayan deniz ekosisteminin korunması, iyileştirilmesi ve gelecek nesillere en iyi şekilde, aktarılmasını içeriyor.

        Mavi Nefes projesi başlangıçtan itibaren denizlerimizdeki mevcut kirliliğin azaltılmasıyla paralel olarak eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle de denizlerin hiç kirletilmemesine yönelik bir toplumsal davranış değişikliğini hedefliyor. Kirliliğin azaltılması yönündeki çalışmalar. İstanbul Boğazında iki ve Van Gölünde bir olmak üzere toplanı üç deniz süpürgesiyle devam ediyor. Deniz süpürgeleri deniz ve göl yüzeyindeki atıkları toplayıp türlerine göre ayrıştırıyor. Geri dönüşümü mümkün olanları geri dönüşüme kazandırıp mümkün olmayanları bertarafa gönderiyor. Deniz ve göllerimizde parçalanarak mikro düzeye gelen ve deniz canlılarını tehdit eden kirliliğin azaltılması sağlanıyor. Ancak atık yönetiminde bilimsel olarak ilk yapılması gereken atık oluşumunun önlenmesi. Mavi Nefes projesi oluşan atıkların ve kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmaların yanında atık oluşumunun önlenmesi için toplumsal bir farkındalık dönüşümü gerçekleştirmeyi ele hedefliyor. Eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle deniz kirliliğinin en kolay ve ucuz özümü olan “hiç kirletmemek” hedefleniyor.

        Rakamla Mavi Nefes

        • Proje başlangıcı olan Eylül 2021-Haziran 2024 tarihleri arasında Marmara Denizi’nde toplanan atık miktarı toplam 215 tonu aştı.
        • Tatvan’da faaliyetlerini sürdüren Ahtapot 6, Van Gölü’nde sadece Nisan-Haziran 2024 döneminde 1,5 ton atık topladı.
        • Göcek’te faaliyet gösteren TURMEPA 5 teknesi ise Mayıs ve Haziran 2025’te 407 tekneden 188 bin litre atık su toplayarak, 1,5 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasına katkı sağladı.
        • Mavi Nefes kapsamında Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da öğrencilere çevrimiçi eğitimler gerçekleştiriliyor.
        • Gezici Mavi Nefes Eğitim Otobüsü de her yıl bir ay boyunca proje illerine uğrayarak çeşitli atölye ve etkinlik çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.
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