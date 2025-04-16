Garanti BBVA'nın Akıllı Asistanı Ugi, Üretken Yapay Zekâ ile Yenilendi

Garanti BBVA, yapay zekâ teknolojilerindeki öncü çalışmalarıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Garanti BBVA Mobil’deki akıllı asistan Ugi, yapay zekâ tabanlı büyük dil modelleri (LLM) ile yenilendi. Üretken yapay zeka altyapısıyla geliştirilen Ugi, belirli konu başlıklarında standart yanıtlar vermeden, bankanın veri kaynağındaki bilgileri tarayarak, müşteriye özel, dinamik ve hiper-kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor.

Son bir yılda 60 milyondan fazla sohbet gerçekleştirerek 5 milyondan fazla müşteriye destek olan Ugi;

Gelişmiş yapay zekâ teknolojisiyle konuşmalar arasında bağlamı takip edebiliyor, önceki konuşmaları dikkate alarak daha doğal ve anlamlı diyaloglar kuruyor.

Jenerik yanıtlar yerine üretken yapay zekâ desteğiyle kişinin sorduğu soruya göre özelleşebilen, kişiye özel yanıt verebiliyor ve bu sayede kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak esnek ve empatik bir bankacılık deneyimi yaşatıyor.

Kredi ve hesap kartlarıyla ilgili bilgi ve başvuru desteği, kredi kartı borcu ödeme, kart şifre işlemleri, para transfer süreci ve bilgi güncellemeleri konularında üretken yapay zeka ile yanıt vermeye başladı.

İlerleyen dönemde de kendini sürekli geliştirerek daha fazla konuda destek olacak; kişiye özel ve daha akıllı cevaplarla tıpkı bir kişisel asistan gibi müşterilere hizmet verecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Üretken yapay zekâ, bankacılığı sadece dijitalleştirmekle kalmıyor, ona yepyeni bir boyut kazandırıyor. Yapay zekâya entegre edilen üretken modeller, chatbot’ların yalnızca komutlara bağlı kalmasının ötesine geçerek, kullanıcıların niyetini anlamasını ve onlara çok daha doğal, içgörülü yanıtlar vermesini sağlıyor. Müşterilerimizin finansal dünyadaki tüm sorularına, bir insanla sohbet eder gibi yanıt alabilecekleri, duyarlı ve empatik bir deneyim sunan bir yapı inşa ediyoruz. Bu vizyonun somutlaşmış hali ise akıllı asistanımız Ugi.