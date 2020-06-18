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Garanti BBVA, iş dünyasındaki gelişmelere odaklanan Londra merkezli haber dergisi Global Economics tarafından Türkiye’nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası ve Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası olarak seçildiğini duyurdu.

Kazanılan ödüllerle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "2014 yılından bu yana, proje finansmanı faaliyetleri kapsamında yeni elektrik üretimi yatırımlarına sağlanan toplam finansman tutarının yüzde 100’ünü yenilenebilir yatırımlara yönlendirdik. Finansman süreçlerinde, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim gibi finans dışı konularda da ciddi risklere sebep olacak kriterleri ajandamızın en üst sıralarında tutuyor, bu konulara özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz" dedi.

Müşterileri sürdürülebilir iş modellerini benimsemeleri için teşvik ettiklerini kaydeden Ebru Dildar Edin, "Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek olmak amacıyla çeşitli kapasite geliştirme faaliyetlerimizle, başta finans olmak üzere reel sektörü dönüştürmek için öncü çalışmalara imza atıyoruz. Hem gezegenimizi korumak hem de değişen ihtiyaçlara cevaplar vermek için hayata geçirdiğimiz uygulamalarla Türkiye’de olduğu kadar uluslararası platformlarda da takdir ediliyoruz" diye konuştu.