Garanti BBVA’ya Sardis Ödülleri’nde 7 Ödül

Garanti BBVA, bu yıl düzenlenen Sardis Ödülleri’nde yaratıcılıktan inovasyona, sosyal sorumluluktan dijital dönüşüme kadar farklı kategorilerde 4 altın ve 3 gümüş ödülün kazananı oldu. Bankanın projeleri; müşterilere sunduğu yenilikçi çözümler, teknolojiyle şekillenen ürün ve hizmetleri ile toplumsal fayda yaratma vizyonu doğrultusunda değerlendirildi.

Yaratıcılık ve Marka Deneyimi Alanında 3 Ödül

Garanti BBVA, Yaratıcılık kategorisinde;

19 Mayıs Gençlik ve Atatürk’ü Anma Bayramı kapsamında Atatürk’ün sevdiği şarkıları sevilen sanatçıların sesinden dinleyiciyle buluşturduğu “Şarkılarda Sen” filmi ile “En İyi Özel Gün Filmi” altın ödülünü kazandı.

Aynı kategoride, “Garanti BBVA’lıyız, Birlikte Yaparız!” kampanyasıyla “En İyi Entegre Kampanya” dalında altın ödülün sahibi oldu.

“Ada ile Dijital Günlük” projesi ise “En İyi Dijital Fikirler” dalında gümüş ödüle layık görüldü.

İnovasyon alanında “Bonus Platinum Dinamik” projesi “Bankalar” kategorisinde altın ödül,

Pozitif Sosyal Etki alanında ise kurucusu ve daimi destekçisi olduğu “Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)” ile “Toplumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde altın ödül kazandı.

Garanti BBVA Kripto, Dijital (Kripto) Varlık Platformları başlığı altında değerlendirilen projeler arasında hem “Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı” hem de “Girişimcilik” kategorilerinde gümüş ödül kazandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Sardis Ödülleri’nde elde ettiğimiz bu başarı, Garanti BBVA’nın hem yenilikçi gücünün hem de müşteriye ve topluma değer katma kararlılığının güçlü bir yansıması. Garanti BBVA’da müşteri deneyimi, bankacılığın kalbinde yer alan bir değer. Bizim için bu sadece bir iş alanı değil, tüm stratejimizin, inovasyon kültürümüzün ve teknoloji yatırımlarımızın çıkış noktası.

‘Radikal Müşteri Perspektifi’ yaklaşımımızla tüm süreçlerimizi müşterinin gözünden yeniden tasarlıyor, her temas noktasında empati, güven ve kolaylık yaratmaya odaklanıyoruz. Bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri, dijital dönüşüm alanındaki kararlılığımız ve insan odaklı teknoloji vizyonumuz. Sardis Ödülleri’nde kazandığımız başarılar, yalnızca geçmişteki projelerimizin değil, geleceğe dönük vizyonumuzun da bir göstergesi. Özellikle iştiraklerimiz Garanti BBVA Kripto ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş.’nin ödüllerle taçlandırılması, fintek alanındaki öncü rolümüzü bir kez daha ortaya koydu. Bu projeler, teknolojiyi insana dokunan bir değer haline getirme kararlılığımızın somut örnekleri. Pazarlama alanında ise uzun süredir insan hikâyeleriyle duygusal bağ kuran bir marka dili benimsiyoruz. “Şarkılarda Sen” ve “Garanti BBVA’lıyız, Birlikte Yaparız!” kampanyaları, bu anlayışın en güzel yansımaları. Her iki proje de markamızın yaratıcılığını, duygusal zekâsını ve birlikte başarma kültürünü güçlü bir biçimde ifade ediyor.