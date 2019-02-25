Garanti Yatırım yurt dışı vadeli işlem piyasalarına açıldı

Garanti Yatırım, Paragaranti International Trader platformuna yurt dışı vadeli işlem piyasalarını da ekledi. Garanti Yatırım müşterileri dünyanın önde gelen borsalarından The Chicago Mercantile Exchange’de (CME) altın, gümüş, petrol, yabancı endeksler gibi birçok vadeli kontratta işlem yapabilecek. Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, “Müşterilerimize söz verdiğimiz gibi ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda özellikle tüzel müşterilerimizin ithalat, ihracat riskini hedge edebileceği, bireysel müşterilerimizin çift yönlü işlem yaparak fiyat farklarından kar elde etme fırsatını yakalayacağı bu ürünü müşterilerimize sunmaya başladık. Yurt dışı piyasalarda opsiyon işlemlerini de ürün gamımıza eklemek için gerekli çalışmaları başlattık” dedi.





EMİR İLETİME BAŞLANDI

Ergüder, ayrıca Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimlerinin hazırladığı Yurt Dışı Piyasalar raporları ile müşterileri ABD, Avrupa ve Kanada hisse senedi piyasalarındaki gelişmeler hakkında bilgilendirdikleri ve vadeli işlemler sözleşmeleri için de ayrı bir rapor paylaşıldığını iletti. Ayrıca, yurt dışı piyasalar işlemleri için Garanti Yatırım Şubeleri’nden emir iletime başlandığını ve böylece müşterilerin kendi yatırım uzmanları ile hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirebileceklerini de sözlerine ekledi.