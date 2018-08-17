Garbarnia Krakow - Lodzki KS düellosu

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Garbarnia Krakow, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Lodzki KS takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Garbarnia Krakow 2 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Lodzki KS 7 puanda ve 5. sırada. Garbarnia Krakow son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Lodzki KS son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 374 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Garbarnia Krakow kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Lodzki KS sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Garbarnia Krakow son hafta oynanan Wisla Pulawy maçında 0-0 berabere kaldı.

Lodzki KS ise Legionovia Legionowo karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Garbarnia Krakow, 0 gol attı ve 5 gol yedi.

Lodzki KS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lodzki KS, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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