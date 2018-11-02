Garbarnia Krakow - Puszcza Niepolomice sahaya çıkıyor

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Garbarnia Krakow, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Puszcza Niepolomice takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Garbarnia Krakow 12 puanla 18. sırada, Puszcza Niepolomice 24 puanla 5. sırada bulunuyor. Garbarnia Krakow son 2 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Puszcza Niepolomice son 3 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 368 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Garbarnia Krakow kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Puszcza Niepolomice sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Garbarnia Krakow son hafta oynanan Puszcza Niepolomice maçında 0-0 berabere kaldı.

Puszcza Niepolomice ise Garbarnia Krakow maçında 0-0 berabere kaldı.

Garbarnia Krakow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Garbarnia Krakow, kendi sahasında 6 gol attı, 15 gol yedi.

Puszcza Niepolomice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Puszcza Niepolomice, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ