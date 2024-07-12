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        Haberler Gündem Gardıropta yakayı eleverdi

        Gardıropta yakayı eleverdi

        Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan bir kişi gardıropta saklanırken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 00:05 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:05
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        Kayseri'de, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S. (29), saklandığı evde gardıropta yakalandı.

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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Firari hükümlü, saklandığı evde gardırobun içinde yakalandı.

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        Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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