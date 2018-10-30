SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Garip ve Haydut
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

'Garip' ve 'Haydut' deniz polisinin maskotu oldu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği personelince yaralı halde bulunan ve "Haydut" ile "Garip" isimleri verilen köpekler, amirliğin maskotu oldu

30.10.2018 - 10:16 | Güncelleme: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği personelinin yaralı halde bulup sahip çıktığı ve "Haydut" ile "Garip" isimleri verilen köpekler, amirliğin maskotu haline geldi.

AA'nın haberine göre Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli personel, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde yaklaşık 2 yıl önce yavru iken araç çarpması sonucu yaralanarak şubeye sığınan "Haydut" ile 3 ay kadar önce aynı mevkide refüjde yaralı halde bulunan "Garip"e sahip çıktı.

Samsun, Amasya ve Çorum'daki boğulma olaylarına müdahale, suç aletleri ve denize düşen araçların çıkarılması gibi görevleri yürüten 7 "kurbağa adam"ın görev aldığı Su Altı Grup Amirliğinin bahçesinde kulübe yapan personel, köpeklere burada bakmaya başladı.

İyileşen köpekler, görev yapmadıkları dönemde amirlikte bulunan polislerin can dostu oluyor. Köpeklerle vakit geçiren polisler, beslenmelerini de üstleniyor.

Köpekler, eğitim için dalış yaptıkları zaman da deniz kenarında dolaşarak polislerin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Komiser Saniye Şahin Özen, işlerinde önceliklerinin insanlara canlı ulaşıp kurtarabilmek olduğunu ama her zaman bunun gerçekleşmediğini söyledi.

İşleri gereği yaşamın önemini çok iyi bildiklerini vurgulayan Özen, içlerinde sadece insan değil, hayvan sevgisini de barındırdıklarını, bundan dolayı personeli ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Personelin yaz kış, iyi ve kötü havada da çalıştığı için vücut direncini sağlamak adına sürekli eğitim dalışları yaptıklarını belirten Özen, "Yoğun tempolu ve stresli görevin yanında köpeklerle zaman geçirmek polisleri farklı duygulara sürüklüyor, hayvan sevgisinin katkısıyla iş temposundan bir nebze olsun uzaklaşmış oluyorlar. Bizler de bundan çok memnunuz." ifadesini kullandı.

"BİR CANLININ HAYATINI KURTARMAK TARİFSİZ BİR DUYGU"

Su Altı Grup Amirliğinde "kurbağa adam" branşında görevli polis memuru Osman Aşık da Garip'i bir sabah mesaiye giderken can çekişir halde bulduğunu, köpeği önce şubeye, ardından veterinere götürüp tedavisini yaptırdıklarını anlattı.

Uzun bir süreçten sonra Garip'in sağlıklı şekilde hayatını devam ettirdiğini dile getiren Aşık, "Onu orada bırakmaya içim el vermedi. Hem tekrar kazaya sebebiyet vermemek hem de köpeğin hayatını kurtarmak adına ona kapılarımızı açarak yeni bir hayat sunduk. Yaşamını kurtarabilmek adına şubemize kabul ettik, sahiplendik." dedi.

Haydut'un ise yaklaşık 2 yıl önce yaralı halde şubeye gelerek klima motorunun altına sığındığını aktaran Aşık, köpeklerin yaptıkları kulübede yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.

Stresli ve yoğun işleri olduğuna işaret eden Aşık, şunları kaydetti:

"Stresimizi atacağımız imkanlar kısıtlı olduğundan köpeklerle geçirdiğimiz saatlerde üstümüzdeki negatif elektriği atabiliyoruz. Karşılıklı sevgiyle bu saatler keyifli anlara dönüşebiliyor. Bir köpeğin, bir canlının hayatını kurtarmak tarifsiz bir duygu. Son dönemlerde ülkemizde canlılarla ilgili yaşanan olumsuzluklar bizi derinden üzüyordu. Kendi adımıza, emniyet olarak bir şeyler yapabildiysek, bu bize ayrıca farklı bir haz, mutluluk veriyor."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X