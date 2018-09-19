Garry Rodrigues, Lokomotiv Moskova'ya attığı golle tarihe geçti!
19.09.2018 - 10:17 | Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya şampiyonu Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek Devler Ligi'ne galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'dan geldi. Geçen haftalarda maaşına zam yapılan Rodrigues, attığı tek golle bu miktarı karşılarken tarihe geçmekten de geri durmadı!
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Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Garry Rodrigues, son iki resmi maçta 3. kez ağları havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı ilk müsabakada topu filelerle buluşturan Rodrigues, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada Kasımpaşa ile oynanan maçta 2 gol kaydetmişti.
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Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla iç sahada ilk 11 'de başladığı son dört resmi maçta altı gole katkıda bulundu.
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MAAŞINA YAPILAN ZAMMI ÇIKARDI!
Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues'in yıllık 1.350 milyon Euro olan maaşını 1.9 milyon Euro olarak revize etmişti.
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Aslan, Lokomotiv Moskova'yı mağlup ederek ciddi bir geliri de kasasına koydu. Devler Ligi'nde gruplara katılarak 15.25 milyon euro alan sarı-kırmızılılar, dün akşamki galibiyetle 2.7 milyon euro daha kazandı.
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Bu rakam maçın yıldızı olan ve ilk golü kaydederek galibiyetin fitilini ateşleyen Garry Rodrigues'in yıllık maaşından 800 bin Euro daha fazla! Cimbom, gruptan çıkmayı başarırsa 9.5 milyon Euro daha alacak.
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TARİHE GEÇTİ!
Opta'nın verisine göre Garry Rodrigues'in 08:40'ta Lokomotiv Moskova'ya attığı gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde attığı en erken gol oldu. Bundan önceki rekor Felipe Melo'nun 23 Ekim 2013'te Kopenhag'a attığı goldü.
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Garry Rodrigues'in attığı gol ve performansı sosyal medyaya da damga vurdu. İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
"Garry Rodrigues golunu gördünüz mü? Onlar göremedi de"
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"Garry Rodrigues'e bak 7 numaralı formayı aldıktan sonra her şeyiyle Cristiano'ya dönüştü"
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"Garry yine GR7 modunu açtı, bu sene de buna biat edeceğiz anlaşıldı"
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"Futbol litatürütünde ceza sahasının sol tarafı, Garry Rodrigues üssü olarak tescil edilsin"
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"Garry Rodrigues 1 kez topu sağına çektiğinde ayağa kalkacaksın. 2. kez sağına çekmişse topu; sevinmeye başlayabilirsin."
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"Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye... Biz sizi hak edecek ne güzellik yaptık?"
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"Garry Rodrigues'ten gelecek parayla Riva'yı geri alacakmışız!"
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"Garry Rodrigues, ilk geldiğinde Volkan Şen gibiydi bir de şimdiki haline bak. Galatasaray çiğ etle besledi herhalde adamı"
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"Soluna çekerse zulüm, sağına çekerse ölüm"
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"Türk futbolunda Garry Rodrigues atletizmi diye bi gerçek var."
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"Polis birazdan Garry Rodrigues'i aşırı hızdan içeri atacak"
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"Garry Rodrgiues, yay burcuymuş. Ben de diyorum bu adam neden bu kadar hızlı!"
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"Karşısında Vedran Corluka'yı gören Garry Rodrigues gibi uyandık. Fişek gibiyim"
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