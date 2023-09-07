Gary Wright yaşamını yitirdi

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"SEVGİ DOLU BİR İNSANDI"

Wright'ın temsilcisi Elizabeth Freund da üzüntüsünü ifade etti. Konuyla alakalı 'People'a açıklamada bulunan Freund, şunları söyledi:

Gary Wright'la ilk kez 2008'de 'Ringo Starr'ın 'All Starr' grubuna katıldığında tanıştık ve sonraki yıllarda onunla birçok projede birlikte çalıştık. Olağanüstü bir müzisyen ve gerçekten barışçıl ve sevgi dolu bir insandı. 'Kendini adamış' kelimesi akla geliyor. Çok nazik ve çok ruhani... Sevgili eşi Rose'a olan derin ve kalıcı sevgisi beni her zaman etkilemiştir. Ailesine huzur ve sevgi gönderiyorum.