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Gasbedilmek istenen kuyumcu kuryesinin imdadına eşi yetişti - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Gasp girişimi güvenlik kamerası görüntüleri

Gasbedilmek istenen kuyumcu kuryesinin imdadına eşi yetişti- Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kuryenin şüphelilerle mücadelesi sırasında eşinin içinde 3 kilo altın bulunan çantanın üzerine atlayarak çalınmasını engellediği görülüyorİSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kuyumcu kuryesi ve eşinin, içinde 3 kilo altın bulunan çantayı gasbetmek isteyen şüphelilere karşı verdikleri mücadele, güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, 3 Mart'ta saat 06.30 sıralarında, kuyumcu kuryesi ile eşi, Cağaloğlu Molla Fenari Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelerek içinde 3 kilo altın bulunan çantayı, İstanbul dışına götürmek üzere yanlarına aldı.Sokakta yürürken motosikletli 3 kişi tarafından gasbedilmek istenen kurye ile eşinin verdiği mücadele, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.Görüntüde, kuryenin şüphelilerle mücadele ederken eşinin de çantanın üzerine atlayarak çalınmasını engellediği görülüyor. Görüntüde, ellerindeki elektroşok cihazlarla kuryeyi ve eşini etkisiz hale getirmeye çalışan şüphelilerin, esnafın yardıma gelmesiyle bölgeden uzaklaşması da yer alıyor.Hastaneden darp raporu alan kurye ve eşi, hırsızlık ve gasp şüphelilerinden şikayetçi oldu.Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.