Gasilhanede gözünü açtı paniğe neden oldu!

Hatay'ıh Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 60 yaşındaki Necah Abu Hıdır, 1 yıl mide kanseriyle mücadele ettikten sonra durumu kötüye gidince hastaneye kaldırıldı.

İHA'da yer alan habere göre Necah Abu Hıdır, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde 3 gün önce vefat etti. Ailesi tarafından cansız bedeni teslim alınan Hıdır'ın cenazesi defnedilmek üzere Reyhanlı mezarlık kompleksine getirildi.

Kadının cansız bedeninin gasilhanede yıkandığı esnada suyla temasıyla gözlerinin açılmasıyla kadın gassal panik yaşandı. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine gasilhaneye sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerindeki kontrollerin ardından kadının cansız bedeni yeniden hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde kadının ölümünün daha önceden gerçekleştiği tespit edildi. Cenaze yeniden Reyhanlı Mezarlık kompleksine getirilerek işlemlerin ardından defnedildi. Hıdır'ın ailesi annelerinin gasilhanede yeniden canlandığını iddia ederek annelerinin 2 kez can verdiğini söylediler.

"YIKANIRKEN 3 KEZ SES ÇIKARDI"

Annesini gasilhanede yıkanırken 3 defa ses çıkardığını söyleyen Ahmed Hakim, “Annem mide kanseriydi. Annem 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu. İki gün önce hastaneye kaldırdık ve 15 saat sonra öldü. Sabah hastane aradıktan sonra annemin cenazesini almaya gittim. Annemi gasilhanede yıkarken 3 defa ses çıkarttı. Annemin yaşadığını düşünerek ambulansı aradık. Annemi tekrardan hastaneye götürdüler. Muayene sonucunda öldüğünü söylediler” dedi.

Annesinin gasilhanede canlanarak 2 kez can verdiğini iddia eden Zafer Hakim, “Annemin cenazesini almak için ailecek oraya gittik. Morgtan aldıktan sonra cenazesi sıcaktı. Cenazeyi yıkarken annem gözünü açtı. Annem gözünü açtıktan sonra 3 defa 'ah ah' dedi. 3 tane kadın da bu duruma şahit oldu. Ambulansı arayıp gelmesini istedik. Annemi ambulansa bindirip hastaneye götürdüler. Acilde kontrol edilirken sonra öldüğünü söylediler. Annem 2 kez öldü. Tam cenazeyi yıkarken annem canlandı” ifadelerini kullandı.