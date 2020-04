GASMEK eğitimcileri online kurslarla 35-40 bin kişiye ulaşıyor (2) - GAZİANTEP

AA

Şehir merkezi ile diğer ilçeler olmak üzere toplam 33 merkezde faaliyet gösteren GASMEK'teki kurslara, salgının Türkiye'de görülmesiyle ara verildi.Eğitimlerin devam edebilmesi için kurs merkezlerini adeta stüdyoya çevirerek internet üzerinden canlı yayınlar yapmaya başlayan GASMEK eğitimcileri, kısa sürede çok sayıda izleyiciye ulaştı.Yaklaşık 75 branşta eğitimlerin verildiği ve günlük 35-40 bin izleyiciye ulaşan kursların izleyici kitlesi her geçen gün artıyor.Belediyenin Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GASMEK'in yaklaşık 6 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla kurulduğunu ve şu anda tüm ilçelerde merkezi bulunduğunu hatırlattı.Kovid-19 nedeniyle merkezdeki eğitimlere ara verilmesine rağmen kursiyerlerden kopmamak istediklerini ifade eden Aksoy, şunları söyledi:"Şu an üniversiteye hazırlık kurslarımız devam ediyor. 6 bin 500'den fazla öğrencimiz, online eğitimle üniversiteye hazırlanıyor. Bir taraftan bu etüt kurslarımız online sürerken öbür tarafta 75 branşta canlı yayınlarla kurslarımız devam ediyor. Bunların başında gastronomi, bilişim, teknoloji kurslarımız, Türk-İslam sanatları, el sanatları, görsel sanatlar ve müzik, dericilik, tesbih, yemeni ve yabancı dil kurslarımız var. Şu anda Arapça, İngilizce, Rusça kurslarımız devam ediyor. Her gün 4 farklı branşta canlı yayın eğitimleri yapıyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesinin hem GASMEK'in sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanıyor. Günlük 35-40 bin izleme sayımız var. Ciddi anlamda olumlu dönüşler alıyoruz. Bu sistem, halkımız tarafından büyük bir beğeniyle izleniyor."- Kadınlar daha çok ilgi gösteriyorAksoy, kurslara kadınların daha çok ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Daha çok mutfak ve pastacılık gibi kurslarımız rağbet görüyor. Ayrıca Arapça, İngilizce, Rusça dil kurslarımız da çok ciddi anlamda izleyici kitlesine sahip. Öbür taraftan kişisel gelişimle ilgili kurslarımız rağbet görüyor. Geçen gün yayınlanan amigurumi örgü teknikleri kursunda izleyici sayımız zirve yaptı. Bir anda canlı yayına bağlanan takipçi sayımız 3 bini geçti." diye konuştu.GASMEK'in birçok alanda ilkleri başardığını dile getiren Aksoy, "Bu süreçte özellikle maske ihtiyacı doğdu. Biz hemen ellerimizi çabuk tuttuk ve atölyemizde maske üretmeye başladık. Son 20 günde 320 bin civarında ürettiğimiz maskeyle, şehrin sahada çalışan birçok biriminin ihtiyacını karşılamaya başladık." ifadesini kullandı.Aksoy, salgın son bulana kadar eğitimlere canlı yayınlarla devam edeceklerini sözlerine ekledi.Evden eğitimleri takip eden kursiyerlerden Ayşe Kalkan ise eğitimlerin devam etmesinin kendileri için çok iyi olduğunu ve bu sayede evdeki zamanlarını daha verimli kullandıklarını söyledi.Serap Kaya da İngilizce kursuna gittiğini ve eğitimin yarım kalmamasından dolayı çok memnun olduğunu belirtti.