Bir türlü doğru şifreyi giremeyince...

Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakan E.'nin Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi Cevza Sokak üzerinde laptop bilgisayarının gasp edildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

İKİ GASPÇI YAKALANDI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Güven Timleri, Hakan E.'nin bilgisayarını gasp eden Ömer Y. ve Ayetullah A. isimli iki gaspçıyı gözaltına aldı. Zanlıların gasp ettiği laptop bilgisayar da Hakan E.'ye teslim edildi.

BİR TÜRLÜ ŞİFREYİ GİREMEYİNCE

Polis ekipleri, Hakan E.'ye laptop bilgisayarın açılış sayfasındaki şifreyi girmelerini istedi. Ancak Hakan E. bir türlü şifreyi giremedi. Bunun üzerine derinleştirilen soruşturmada, Hakan E.'nin de bu bilgisayarı Şükriye Ö.'nün evinden çaldığı belirlendi.

BİLGSAYAR GERÇEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine laptop bilgisayar gerçek sahibi Şükriye Ö.'ye teslim edildi. Şükriye Ö. Bilgisayarını çalan Hakan E.'den şikayetçi oldu.