Polis taşıdığı pastane çantasına bakınca...

DHA'nın haberine göre olay, Muratpaşa ilçesi'ndeki bir apartmanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Rus asıllı Katerina Gürlersan, marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak üzere asansöre bindi. Bu sırada asansörün kapısını açan Hüseyin G., kadının yüzüne biber gazı sıktı. Gülersan çığlık atıp yardım isterken Hüseyin G. ise kadının elindeki çantayı alarak kaçtı.



KARTON ÇANTADAKİ KADIN ÇANTASI ELE VERDİ



Yardıma koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Katerina Gürlersan'ın ifadesi sonrası gaspçının eşkalini belirleyen polis, çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ara sokaklarda yaptıkları araştırmalarda, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik sorgusu yaptı. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı sırada Hüseyin G.'nin elindeki iki karton çantayı inceleyen polis, çanta içerisindeki kadın çantasını fark etti.

Çantayı inceleyen polis, Katerina Gürlersan'a ait pasaport, cep telefonu, bir miktar para ve özel eşyaların olduğunu gördü. Şüpheli Hüseyin G.'yi gözaltına alan ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Hüseyin G.'nin, bir kadın çantasıyla çok dikkat çekeceği için en yakın pastaneden bir karton çanta alarak, gasp ettiği çantayı bu şekilde gizlediği kaydedildi.





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