Gasp ettiği motosikletle kurşun yağdırdı!

Dehşete düşüren olay, dün gece Beyoğlu Tarlabaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir motosikleti gasp eden silahlı kişi, bir mekanın önünde duran insanlara ateş açtı.

İHA'nın haberine göre, olay esnasında kurşunların hedefi olan birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.