Gasp şüphelileri ortalığı savaş alanına çevirdi!

Başakşehir'de bankaya para transfer aracını takip eden şüpheliler polisten kaçmaya çalışırken araçlara çarptı. Polis, şüphelileri durdurmak için havaya ateş açtı.

DHA'nın haberine göre olay 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir otomobilde bulunan 6 kişi, bankaya para transfer etmek için yola çıkan aracı takip etti.

Takip edildiğini anlayan banka aracı şoförü polis ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler kişileri banka önünde sıkıştırdı.