Gaspçılar, para taşıyan kuryeye kurşun yağdırdı!

Zeytinburnu'nda, bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, motosiklet kullanan iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre kurye, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanmasına rağmen, para dolu çantayı bırakmadı. Şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Silahlı gasp girişimi güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

İlçede 9 Aralık Cuma günü, bir döviz bürosunun motosikletli kuryesi, bankaya yüklü miktarda para götürdüğü sırada, kendisini takip eden motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Takip edildiğini fark eden kurye, motosikletinden inip para dolu çantayla kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüpheliler kuryenin arkasından ateş etti.