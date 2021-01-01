530 bin TL'lik gaspa linç girişimi! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Büyükçekmece’de önceki gün, iddiaya göre, 530 bin lirayı bankadan çeken vatandaş aracıyla cadde üzerinde seyir haline geçti. Bir süre sonra biri silahlı 3 kişi, aracın aynasına vurarak 'tantanacılık' denilen hırsızlık yöntemini uygulamaya çalıştı. Aracın içinden para dolu çantayı alan zanlılardan birisi kaçmaya başladı.

KABZA İLE BAŞINA VURUP YARALADI

İHA'da yer alan habere göre kaçan zanlı, paranın sahibi olan adamın kafasına silahın kabzası ile vurarak yaraladı. Kafası yaralı halde gaspçıların peşinden koşan adama çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Farklı noktalara doğru kaçan şüphelilerden birisi cep telefonunu yere düşürdü.

VATANDAŞ BİR ZANLIYI YAKALAYIP DÖVDÜ

Para dolu çantayla koşan diğer şüpheli ise yakalandı. Vatandaşların bir süre darp ettiği gasp şüphelisi ise kaçtı. Olay yeri yakınında bulunan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kısa sürede gelerek müdahalede bulundu. Kaçan şüphelilerin elinden düşürdüğü cep telefonuna el konuldu. Kafasından silah kabzası ile yaralanan ve kanlar içinde kalan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"PARASINI KURTARDIK"

Görgü tanığı bir vatandaş, şüphelilerin önce vatandaşın aracına vurduğunu söyleyerek, “Vatandaş dışarı çıkıyor, o sırada kafasına silahla vuruyorlar. Burada bizim mahalle gençleri de görüp üstlerine yürüyorlar. Onlar da parayı yere atıp kaçtı, biz de kafa göz giriştik. Parasını kurtardık vatandaşın” dedi.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Yaşanan olayda mahalle sakinlerinin gaspçılara müdahale ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheli bir şahsın kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşın şüphelilerden birisini yakaladıktan sonra darp etmesi yer alıyor. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.