Gaspçıyı öldüren taksici serbest 0:00 / 0:00

AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcusunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksi şoförü serbest bırakıldı.

Olay önceki gün Lüleburgaz ilçesi Eskibedir köyü yakınlarında dün meydana geldi. 39 T 1129 plakalı taksinin şoförü H.K.'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Her ikisi de yaralı bulunan şoför H.K. ile yolcu Yasin A., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin A., hastanede hayatını kaybederken, taksi şoförü H.K. ise tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Yasin A.'nın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirtilirken, şüpheli H.K. ifadesinde, taksisine müşteri olarak binen Yasin A.'nın bıçak çekerek paralarını gasbetmeye çalıştığını söyledi. H.K., çıkan arbedede kendisinin de yaralanmasına karşın bıçağı kapıp Yasin A.'yı bıçakla yaraladığını öne sürdü.

Taksi şoförü H.K'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheli H.K, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından dün adliye getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen H.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.