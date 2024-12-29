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        "Gaspedildim" dedi, gerçek farklı çıktı

        Hatay'da silahla eve giren maskeli 2 kişinin yaşlı kadını darbedip kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtığı iddia edildi. Gerçekler ise çok daha farklı çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 22:49 Güncelleme: 29.12.2024 - 22:49
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        "Gaspedildim" dedi, gerçek farklı çıktı
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        Hatay Valiliği, Belen ilçesinde bir kadının evinde gasbedildiği iddiasının doğru olmadığının belirlendiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki A.K’nin evinde gasbedildiği iddiasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldüğü bildirildi.

        Ekiplerin A.K. ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "A.K. ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nin bunalımda olduğunu ve kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayın gerçekleşmediğini belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Sarımazı Mahallesi’nde yaşayan A.K, evine giren silahlı 2 kişinin kolundaki altın bilezikleri gasbettiği iddiasıyla polise başvurmuştu.

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