Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İtalya
ABONE OL

Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Rus ve Ukraynalı futbolcular hakkında açıklama yapan teknik direktör Gian Piero Gasperini, "İkisi de birbirine saygı duyuyor. İyi arkadaşlar" dedi

Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken, Atalanta'nın Ukraynalı orta saha oyuncu Ruslan Malinovskyi, perşembe günü Avrupa Ligi son 32 turunda oynadıkları maça, formasının altında 'Ukrayna'da savaşa hayır' yazan bir tişörtle çıkmıştı. Malinovskyi, Olympiakos'a attığı golün ardından da ülkesine bu yazıyla destek mesajı göndermişti.

Atalanta, İtalya Serie A'da dün oynanan 27'nci hafta mücadelesinde de sahasında Sampdoria'yı 4 - 0 mağlup ederken, Ukraynalı Ruslan Malinovskyi ve Rus futbolcu Aleksey Miranchuk de forma giydi. Ukraynalı Malinovskyi ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, Rus oyuncu Miranchuk 59'uncu dakikada oyuna girip, 86'ncı dakikada da takımının 4'üncü golüne imza attı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında da Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'ye, Rus ve Ukraynalı futbolcuların aynı takımda forma giymeleriyle ilgili soru yöneltildi. Gasperini, konuyla ilgili gelen soruya, "İkisi de birbirine saygı duyuyor. İyi arkadaşlar" şeklinde yanıt verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burak Elmas tek tek açıkladı: Gedson, Fatih Terim, Arda Turan...
FUTBOL Burak Elmas'tan Gedson açıklaması
Fenerbahçe'de golcüler Frey'i arattı: 4 forvet 1 Frey etmedi!
FUTBOL 4 forvet 1 Frey etmedi!
Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Fırtına yolu 'yarı'ladı
Gol rekoru! Son dakika: Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
FUTBOL Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Alexander Sörloth bombası!
FUTBOL Alexander Sörloth bombası!
Galatasaray'da maaş dopingi!
FUTBOL Galatasaray'da maaş dopingi!
Son dakika: Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
FUTBOL "Fenerbahçe'nin sezon özeti"
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
FUTBOL Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Nwakaeme ile buluştu
FUTBOL 83 yaşındaki taraftarın özel anı!
Beşiktaş'ın Kayserispor kamp kadrosu belli oldu
FUTBOL Rıdvan ve Larin kadroda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.