Faklı sektörlerde sadakat programı sunan girişimler hem dünyada hem de Türkiye'de faaliyet alanlarını gittikçe genişletiyor. Öyle ki, otomobil, seyahat, sinema, moda gibi çeşitli sektörlerde söz konusu girişimlere rastlamak mümkün. Bunlardan GastroClub isimli yer bir girişim ise, sadakat programını yeme-içme sektöründe sunuyor.

Gizem Oral ve Çağlar Karataş'ın 2013 yılında kurdukları girişimin, 51 bin üyesi bulunuyor. 6 ilde faaliyet gösteren GastroClub, 700'den fazla restoran ile işbirliği yapıyor.

İş modelini İngiltere'de gördüklerini ifade eden GastroClub kurucusu Gizem Oral, "Orada bu işi yapan bir girişim, milyonu aşkın üyesi ve 50 bin restoran partneriyle çok hızlı büyüyordu. Ben pazarlama, ortağım Çağlar da finans kariyerini bırakarak, söz konusu modeli Türkiye'ye adapte etmeye karar verdik" dedi.

(Gizem Oral)

AKTİF KULLANICI SAYISI 35 BİN

Aktif kullanıcı sayısı 35 bini bulan girişimin anlaşmalı olduğu restoranlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Çeşme ve Bodrum’da bulunuyor. Üyelerine yüzde 10 ile 50 arasında değişen oranlarda indirimler sunduklarını belirten GastroClub Kurucu Ortağı Gizem Oral, "2017’de üyelerimize toplam 12 milyon TL değerinde indirim aldık. Üyelik paketlerimiz ile yılda 5 bin TL’den daha fazla tasarruf yapan üyelerimiz var" diye konuştu. Oral, 2017 yılında üyelerinin ortalama tasarrufunun ise 400 TL civarında olduğu bilgisini paylaştı.

Bugüne kadar bir kez yatırım aldıklarını anlatan Gizem Oral, 2013 yılında BIC Angels'dan melek yatırım aldıklarını belirtti.

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