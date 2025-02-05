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        Gates'ten Musk'a: Gerçekten bilseydi söylemezdi

        ABD'de Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanlarının tam olarak ne yaptığı hakkında fikri olmadığı imasında bulundu. Gates "Eğer orada yapılan işleri gerçekten bilseydi, 10 bin kişiye işe gelmemelerini ve bu işi yapmamalarını söylemezdi." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 00:54 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:54
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        Gates'ten Musk'a: Gerçekten bilseydi söylemezdi
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        Bill Gates, NBC televizyonuna verdiği mülakatta, USAID hakkındaki tartışmalara katıldı.

        USAID'in yaptığı çalışmalara benzer işlere milyarlarca dolar verdiğini belirten Gates, bu çalışmaları sahada incelediğini söyledi.

        Gates, "(Elon Musk) Eğer orada yapılan işleri gerçekten bilseydi, 10 bin kişiye işe gelmemelerini ve bu işi yapmamalarını söylemezdi." ifadesini kullandı.

        Kapatılma tartışmalarına rağmen USAID’in geleceği için ümitli olduğunu dile getiren Gates, "Biliyorsunuz, bence tüm Amerikalılar, çok az para yardımlarıyla insanları hayatta tutmanın gurur verici olduğu konusunda hemfikir." diye konuştu.

        Gates, USAID ile ilgili sıkıntıların eski Başkan George Bush zamanında başladığına işaret ederek, bu konuda sorunları gidermek için olumlu şekilde etkileşim kurmak istediğini sözlerine ekledi.

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        USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

        ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

        Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

        Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorundan dolayı geçen hafta çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuş, ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.

        Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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