Gateshead - Braintree Town maçı rakamları

İngiltere Ulusal Lig maçında Gateshead ile Braintree Town, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Gateshead 17 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Braintree Town 3 puanda ve 24. sırada. Gateshead son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Braintree Town, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 399 kodlu maçı oynayanlar; Gateshead galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Braintree Town galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Gateshead son hafta oynanan Barrow maçında 4-1 kazandı.

Braintree Town ise Dagenham & Rbridge karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Gateshead, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 6 gol yedi.

Braintree Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Braintree Town, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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