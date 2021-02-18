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GATX vagonlarının bakımını Körfez Ulaştırma yapacak

Tüpraş'ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki Körfez Ulaştırma, ABD merkezli global vagon sahibi ve kiracısı GATX vagonlarını kullanan akaryakıt taşımacısı Anapet Akaryakıt ile bakım anlaşması imzaladığını duyurdu. Anapet’in kullandığı 84 akaryakıt vagonunun bakımının Körfez Ulaştırma’nın Kırıkkale Atölyesi’nde yapılacağı belirtildi. Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır, "Anlaşma kapsamında, daha önce sadece Tüpraş ve Opet vagonlarına hizmet veren Tüpraş’a ait Kırıkkale’deki vagon bakım atölyesi, dış bir müşteriyi portföyüne katarak bu alandaki deneyimini diğer firmalara da açmış olacak" dedi

GATX vagonlarının bakımını Körfez Ulaştırma yapacak
HABERTURK.COM

Tüpraş’ın demir yolu taşımacılığındaki iştiraki olan Türkiye’nin ilk özel demir yolu tren işletmecisi Körfez Ulaştırma, GATX vagonlarını kullanan demir yolu akaryakıt taşımacısı Anapet Akaryakıt ile düzenli bakım anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, 100 binden fazla vagon sahipliğiyle dünyanın önde gelen yük vagonu işletmecilerinden ABD merkezli GATX’a ait 84 adet L4BH tipindeki akaryakıt vagonuna Körfez Ulaştırma’nın Kırıkkale’deki vagon bakım atölyesinde bakım hizmeti verilecek.

Yapılan açıklamaya göre, atölyedeki teknik bakım işlemleri, Avrupa’da ve Türkiye’de demiryolu araçlarının bakımını yapmak üzere yetkilendirilmiş, ECM (Entity in Charge of Maintenance) sertifikasına sahip Demiryolu Lojistik firmasının deneyimli personeli tarafından yapılacak.

Öte yandan, Tüpraş’ın Kırıkkale Rafinerisi’nde yer alan atölyenin, 2021 yılı içinde teker çakma ve ilave teker torna ekipmanlarının devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’de en yüksek iş hacimli ve gelişmiş atölyelerden biri olacağı kaydedildi.

Körfez Ulaştırma ve Anapet’in imzaladığı anlaşmayla, akaryakıt vagonlarının düzenli bakımlarının uzman ekiplerce yürütülmesi sonucunda daha emniyetli taşımacılık misyonlarını da geliştireceklerini belirten Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Tufan Başarır, "Anlaşma kapsamında, daha önce sadece Tüpraş ve Opet vagonlarına hizmet veren Tüpraş’a ait Kırıkkale’deki vagon bakım atölyesi, dış bir müşteriyi portföyüne katarak bu alandaki deneyimini diğer firmalara da açmış olacak. Lojistik operasyonlarında emniyetli ve çevreci yöntemlerle, Türkiye’deki ECM standartlarına göre hizmet veren en kapsamlı vagon bakım ve onarım atölyesi olan atölyenin yüksek donanımı ve teknik hizmet kapasitesi, vagonların maksimum verimlilikte çalışmasını sağlıyor” dedi.

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