Gaye Aksu, sözleri Dursun Ali Akınet, bestesi ve düzenlemesi ünlü müzik adamı Ali Osman Erbaşı’ya ait olan duygusal şarkı ile kış aylarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Aksu, “Bu şarkı sosyal medyada sevilen ama gün ışığına çıkmamış bir parçaydı. Yıldız Tilbe yorumuna yakın bir şarkı olduğu için de gündeme getirmek istedim” diye konuştu.





"UÇUK , AÇIK BİR RUHUM VAR"

Koyu bir Yıldız Tilbe hayranı olduğunu belirten Aksu, “Yıldız Tilbe'yi çok seviyorum. Onu sevmeyeni hayatıma bile almam. Yıldız Tilbe’yi sevmeyen ölsün. Uçukluğu, renkliliği, çılgınlığı, sorulara verdiği kendine has, samimi yorumu çok hoşuma gidiyor. Kendime de çok yakın buluyorum. Benim de uçuk, kaçık bir ruhum var” diyerek duygularını dile getirdi.

‘Ayda Hüzün’ü Kemal Başbuğ yönetmenliğinde kliplendiren genç şarkıcı, “Aşkını bekleyen ümitsiz bir kadının mevsimler boyu bir evde geçen hikâyesini konu alıyor. Çok içime sinen bir klip. Kemal Başbuğ imzasını attı” dedi.