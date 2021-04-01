Gaye Turgut Evin, önceki gün eşi ile birlikte objektif karşısına geçti.

Bebeklerine anlamlı bir isim koymaya karar verdiklerini duyuran ünlü çift, "Kız çocuğu bizim hep hayalimizdi. Babasının adı da Deniz olunca Deniz'in kızı anlamına gelen 'Eftalya' adında karar kıldık. Baharın gelmesini müjdeleyen ve bolluk bereket anlamına da gelen 'Eftalya' bizim çok içimize sinen bir isim oldu. Doğum için heyecanla gün sayıyoruz" açıklamasında bulundu.