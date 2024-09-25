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        Haberler Spor Basketbol Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 70 - Panthers Osnabrück: 66 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 70 - Panthers Osnabrück: 66 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 yenerek organizasyonda gruplara kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 21:47 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:47
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        Bodrum adını gruplara yazdırdı!
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        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 mağlup ederek organizasyonda gruplara kaldı.

        Bodrum Basketbol, eleme turunun ilk maçında da deplasmanda rakibini 78-36 mağlup etmişti.

        Salon: Bodrum

        Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Andrea Bongiorni (İtalya)

        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Thomas 15, Melis Gülcan 4, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek 4, Ferrari 9, Başak Gemalmaz, Pelin Bilgiç 5, Juskaite 7, Gizem Tüzün, Yağmur Taşar 11, Krajisnik 15

        GiroLive Panthers Osnabrück: Sudhoff 16, Lytle 1, Costa 13, Spatzier 3, Klug 2, Niedzwiedzka 2, Paulsson 3, Cuic 6, Rollerson 4, Landwehr 2, Monpierre 14

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        1. Periyot: 18-16

        Devre: 38-25

        3. Periyot: 60-44

        Beş faulle oyundan çıkan: 37.51 Cuic (GiroLive Panthers Osnabrück)

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