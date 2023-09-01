Gayrimenkul girişimcilik merkezi açılıyor

GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi, gayrimenkul sektöründe fark yaratan yeniliklerin ve çağın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren teknolojik çözümlerin hayata geçmesi için projeler geliştiren yeni nesil girişimcileri aynı çatı altında toplamak amacıyla Maslak’ta açılıyor. PropTech HUB’da yatırım fonları, bireysel yatırımcılar, proptech girişimcileri ve proptech'lere ihtiyaç duyan müşterilerle bir arada olacak.

GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliği ile Maslak 1453 yerleşkesinde kurulacak olan PropTech HUB, inovasyon, iş birliği ve yatırım fırsatları sunarak proptech alanında faaliyet gösteren girişimlerin globale açılan penceresi olmayı hedefliyor. YTU Startup House aynı zamanda gayrimenkul sektöründe yerel, bölgesel ve küresel ağı oluşturan liderler ve öncüler ile iş birliği yapma fırsatı konusunda destek sağlarken, GYODER üyeleri arasında bir sinerji ortamı yaratmak adına yeni nesil co-working imkânı sağlayacak.

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GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, proptech’in dünyanın en büyük pazar büyüklüğüne sahip gayrimenkul dikeyinin teknoloji açılımı olduğunu belirterek, “Dönüşmekte olan bu dev sektör, büyüklüğü ve hacmi ile en büyük teknoloji fırsatlarını içerisinde barındırıyor. İşlerin yapılış şeklini değiştirmenin ne kadar zorlu olduğunun bilincindeyiz. Bu zorlukları aşmak için; daha iyi ve hızlı çözümler geliştirmek, Türkiye'de ve dünyada daha kapsayıcı, güçlü ve sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için bir araya gelme fırsatı olarak görüyoruz. Sektörümüzün öncü isimlerinden olan ekibimiz, kurumları ve yatırımcıları gelecek vadeden startup’larla buluşturarak teknolojik ilerlemeyi hızlandıran toplantı ve etkinlikler düzenlemek için ekosistemini, sahip olduğu deneyimi bu projeyle bir araya getirecek” şeklinde konuştu.

"GİRİŞİMCİLERİN İLK BAŞVURU YAPACAĞI YERLER TEKNOPARKLARDIR"

Dünyada kuluçka merkezleri arasında ilk 10’da yer alan YTU Startup House ile girişimleri desteklerini ifade eden YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, proptech kümelenmesini destekleyecek birçok önemli firmaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Tanışman, “Ülkemizin emlak, sigorta ve mülkiyet yönetimi gibi alanlarda çözüm üreten ve ciddi büyüklüğe sahip şirketleri, bünyemizde faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütüyor. Girişimcilik ekosisteminde çok uzun yıllara dayanan bir bilgi birikimine sahibiz. Dolayısıyla ülkemize kazandırılacak her yeni teknolojiyi desteklemek, onların sermayeye ve doğru networking ağına dahil etmek bizim profesyonel bir şekilde yürüttüğümüz iş. Eğer girişimci olmak ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak istiyorsanız, bununla ilgili ilk başvuru yapacağız yerlerden birisi teknoparklardır. Yani girişimcilerimizin birçok seçeneği var bizler de çok sayıda programımızla bu seçenekleri kendilerine tek bir çatı altında sunuyoruz” dedi.

GYODER ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliği ile kurulan "GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi" hakkında bilgilendirme toplantısı 22 Ağustos’ta çok sayıda girişimcinin katılımı ile yapıldı. YTÜ Yıldız Teknopark ve GYODER iş birliğinin kapsamı, GYODER Proptech HUB’ın vizyonu, başvuru ve kiralama süreçlerinin paylaşıldığı toplantıda girişimcilere ve adaylarına detaylı bir şekilde proje kabul şartları anlatıldı. Proje kabul edildikten sonra hayata geçmesi sürecinde; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara mal ve hizmetler kapsamında teşvik ve primler veriliyor.

GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi Maslak ofisinde toplam 1.327 metrekarede kiralanabilir alanlarda; 14 adet kapalı ofis, 76 kişi kapasiteli açık ofis, 5 adet toplantı odası ve 109 metrekarelik etkinlik alanı yer alıyor. Proptech alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri merkezde yer alabilirken katılım ve Teknopark’ın sunduğu avantajlara sahip olmak için başvuru yapılması gerekiyor.