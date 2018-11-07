Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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Gayrimenkul zengini kadının ölümünde eski eşi ve oğlu gözaltında

Esenyurt’ta kayıp başvurusu yapıldıktan sonra Kağıthane’de bir minibüsün bagajında cansız bedeni bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun katil zanlısı eski eşi ve arkadaşı ile oğlu polis ekipleri tarafından yakalandı. İkilinin arkadaşının getirdiği minibüse bindiği anlar ise kameralara yansıdı.

07.11.2018 - 16:05 | Güncelleme: İHA

İstanbul’da yaşayan gayrimenkul zengini 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, geçtiğimiz 6 Eylül tarihinde kayboldu. Kadın kaybolduktan bir süre sonra hakkında kayıp başvurusu yapıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 13 Eylül tarihinde Kağıthane Cendere Caddesi üzerindeki bir sürücü kursunun arazinde terk edilmiş haldeki minibüsün bagajında kadının cesedini buldu. Boğularak öldürüldüğü düşünülen ve boğazında kesi yarasına rastlanan cesette DNA örneği alındı. Yapılan testler sonucunda cesedin Oruçoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

TAHLİYE KONUSUNDA ARALARINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKMIŞ

Araştırmaları derinleştiren polis, kadının oğlu Serhat Y.’ye ulaşarak DNA testi istedi. Test sonucunda da oğlu olduğu kesinleşti. Polis ardından kadının oğlunun ifadesine başvurdu. İfadesi alınan Serhat Y., annesiyle babası arasında yaşadıkları evin tahliye konusunda aralarında anlaşmazlık çıktığını söyledi. Bunun üzerine polis, kadının cep telefonunun son sinyal verdiği yeri araştırmaya başladı. Araştırmalar sonucunda son sinyalin kadının eşi Yüksel Y.’nin yanında geldiği tespit edildi.

TELEFON SİNYALİ EN SON EŞİNİN YANINDA VERMİŞ

Çalışmalar sonucunda kadının eski eşi de gözaltına alındı. Burada ifadesi alınan adamın eski eşiyle arasında tahliye tartışmasının devam ettiği için kaybolduğu gün konuyu konuşmak üzere Çağlayan’da buluştukları öğrenildi. Eş Yüksel Y.’nin arkadaşı Erhan Ç.’yi minibüsüyle çağırdığı, Çağlayan’a gelen adamın ardından araçtan indiği ve sonra gelen Oruçoğlu ile Yüksel Y.’nin yalnız kaldığı belirlendi. Buluşmadan kısa bir süre sonra ise kadının cep telefonu sinyalinin kesildiği tespit edildi. Öte yandan, minibüsün geldiği ve kadının eşinin bindiği anlar ise kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çalışmalarını sürdüren polis cinayetle ilişkisi olduğu düşünülen Yüksel Y. ile birlikte Erhan Ç. ve Serhat Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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