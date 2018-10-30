Gaz Metan Medias - CFR Cluj maçı heyecanı

Romanya Kupa Son 8 Turu maçında Gaz Metan Medias ile CFR Cluj, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:45. Ev sahibi Gaz Metan Medias, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. CFR Cluj son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 550 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gaz Metan Medias kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, CFR Cluj sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Gaz Metan Medias son hafta oynanan Hermannstadt maçında 0-1 kazandı.

CFR Cluj, Viitorul Constanta karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında alan Gaz Metan Medias, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

CFR Cluj ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. CFR Cluj, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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