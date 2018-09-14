Gaz Metan Medias - CS U Craiova maçı rakamları

Romanya 1.Lig maçında Gaz Metan Medias ile CS U Craiova, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 11 puanlı Gaz Metan Medias 6. sırada bulunuyor, CS U Craiova 11 puana sahip ve 3. sırada. Gaz Metan Medias son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. CS U Craiova, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 502 kodlu maçı oynayanlar; Gaz Metan Medias galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, CS U Craiova galibiyet oranı 2.10.

Gaz Metan Medias son haftadaki FC Botosani müsabasında 1-0 yenildi.

CS U Craiova, Recaş karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Gaz Metan Medias, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

CS U Craiova, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CS U Craiova 8 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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