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        Haberler Gündem Güncel Gaz pedalı takılı kalınca 4 otobüse çarptı

        Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki 4 araca çarptı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü, park halindeki 4 otobüse çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:27
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        Gaz pedalı takılı kalınca 4 otobüse çarptı
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        Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsünün durakta park halindeki 4 otobüse çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

        AA'da yer alan habere göre Merkez Mahallesi'ndeki durak peronlara yanaşan ve içinde yolcu bulunmayan "55 T" hat numaralı İETT otobüsünün gaz pedalı takılı kaldı.

        Otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı hatta çalışan park halindeki başka bir İETT otobüsüne çarptı.

        Daha sonra refüje çıkan 2 araç, diğer perondaki 3 farklı İETT otobüsüne daha çarptı.

        Kaza nedeniyle otobüslerde hasar oluştu. Bir vatandaşın cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, kaza sonrası bazı otobüslerin refüje çıkması ve camlarının kırılması yer aldı.

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