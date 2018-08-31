Gazelec Ajaccio - FC Red Star maç önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Gazelec Ajaccio, 31 Ağustos 2018 Cuma günü FC Red Star takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 8 puanlı Gazelec Ajaccio 5. sırada bulunuyor, FC Red Star 4 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Gazelec Ajaccio, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Red Star, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 232 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gazelec Ajaccio kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, FC Red Star sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Gazelec Ajaccio son hafta oynanan FC Red Star maçında 0-0 berabere kaldı.

FC Red Star ise Gazelec Ajaccio karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Gazelec Ajaccio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Gazelec Ajaccio, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

FC Red Star, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Red Star 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ