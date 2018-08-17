Gazelec Ajaccio - Grenoble karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Gazelec Ajaccio, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Grenoble takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 4 puanlı Gazelec Ajaccio 11. sırada bulunuyor, Grenoble 7 puana sahip ve 5. sırada. Gazelec Ajaccio son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Grenoble, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 185 kodlu maçı oynayanlar; Gazelec Ajaccio galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Grenoble galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Gazelec Ajaccio son haftadaki Grenoble müsabasında 1-2 yenildi.

Grenoble ise Gazelec Ajaccio maçında 1-2 kazandı.

Gazelec Ajaccio, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Grenoble, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grenoble 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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