Gazelec Ajaccio - Lorient maçı istatistikleri

Fransa Ligue 2 maçında Gazelec Ajaccio ile Lorient, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 4 puanlı Gazelec Ajaccio 6. sırada bulunuyor, Lorient 4 puana sahip ve 8. sırada. Gazelec Ajaccio son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lorient son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 224. İddaa'da Gazelec Ajaccio kazanır 3.00, berabere biter 2.90, Lorient kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Gazelec Ajaccio son haftadaki Le Havre müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Lorient, Brest karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Gazelec Ajaccio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Gazelec Ajaccio, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Lorient ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lorient, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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