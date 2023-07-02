DÜZGÜN BASILDIĞINI GÖSTERİR VE RENKLERİ BELİRLER

Siyah renk elde etmesi zor olduğu için sonradan matbaaya eklendi. Kullanılan bu palet renkler sayesinde renk çıkışları kontrolü sağlanır. Bu dairelerin sıraları olarak yan yana gelmesi rengin kaymadığını ve üst üste düzgün olarak basıldığını gösterir. Eğer renkler kayarsa harflerde ve resimlerde gölgelenme olur.