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Kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Ali Öcal, son yolculuğuna uğurlandı. Öcal için Ankara'da 19 Mayıs Dış Sahalar'da tören düzenlendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Öcal için düzenlenen törene, meslektaşlarının yanı sıra Ankara'nın profesyonel ve amatör spor kulüplerinin yetkilileri, spor federasyonlarının yöneticileri, amatör sporcular, iş ve siyaset dünyasından yüzlerce kişi katıldı.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, törende yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamayarak, "Kendisiyle 22 yıldır abi-kardeş ilişkimiz var. Bu camiaya girmemde, kabullenmemde çok emeği olmuştur. Allah rahmet eylesin" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN MESAJ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Ankara spor medyasının sevilen ismi Ali Öcal için taziye mesajı yayımladı. Kasapoğlu, mesajında şöyle dedi:

"Ankara basınının tecrübeli ismi Ali Öcal ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Amatör branşlardan, profesyonel liglere kadar, Ankara'da spor yapılan her salonda, sporun yaşadığı her yerde karşımıza çıkan Ali ağabeyimiz, yüzünden eksik etmediği tebessümü ile hatıralarımızda sonsuza dek yaşayacaktır. Başkent Ankara'nın spor gelişimine önemli katkı sağlayan Ali Öcal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dilerim."

ALİ ÖCAL KİMDİR?

Öcal, 18 Mart 1958'de Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğdu. Gazetecilik mesleğine 19 yaşında, Ankara’nın Bab-ı Ali’si olarak adlandırılan Rüzgarlı Sokak'taki gazetelerde amatör spor haberleri yaparak başladı.

Bir dönem Çamlıdere'de kendi gazetesini de çıkaran Öcal, Habertürk Gazetesi’nde görev yaptığı dönemde Ankara’daki tüm amatör spor kulüplerinin sesini kamuoyuna duyurmak için canla başla çalıştı. Öcal, Habertürk’ün yanı sıra Anayurt, Star, Sabah gazetelerinde de görev yaptı.

Çalışmalarının merkezine amatör sporlar, okul sporları ve siyaset-spor ilişkisini yerleştiren duayen gazeteci, son olarak golankara.com internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyordu.