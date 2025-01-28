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        Haberler Gündem Medya Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

        Gazeteci Barış Pehlivan ve Serhan Asker gözaltına alındı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki iddiaları dile getirdiği bilirkişinin konuşmasını paylaştığı gerekçesi ile gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Aynı soruşturmada çerçevesinde Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in de gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.01.2025 - 18:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:12
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        Pehlivan ve Asker gözaltında
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı.

        Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Barış Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.

        SERHAN ASKER DE GÖZALTINA ALINDI

        Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in de Pehlivan ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

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        #Barış Pehlivan
        #haberler
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