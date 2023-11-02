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        Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

        Gazeteci Cengiz Erdinç, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:08
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        Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
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        Gazeteci Cengiz Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Erdinç'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

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