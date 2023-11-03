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        Haberler Gündem Güncel Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı - Haberler

        Gazeteci Cengiz Erdinç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:37
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        Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde dün gözaltına alınan Erdinç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

        AA'da yer alan habere göre Erdinç, ifade işleminin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cengiz Erdinç hakkında savcılık, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol talep etti. Hangi adli kontrol tedbirinin uygulanacağına sevk edileceği nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği karar verecek.

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