Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti

        Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti

        Gazeteci Hasan Kılıç geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:01 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hasan Kılıç, yaşamını yitirdi. 1970 yılında gazeteciliğe başlayan Kılıç, meslek hayatının 34 yılını Hürriyet Gazetesi'nde geçirdi.

        Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 79 yaşındaki Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

        HASAN KILIÇ'IN MESLEK HAYATI

        1944 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Kılıç, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 1970 yılında gazeteciliğe başladı.

        Günaydın, Tan ve Sabah Gazetelerinde çalıştıktan sonra 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne transfer oldu.

        2015 yılında emekli olan Kılıç, 2017 yılında tekrar Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmaya başladı. Evli olan Kılıç'ın Baran isminde bir oğlu var.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı