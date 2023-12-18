Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Hasan Kılıç, yaşamını yitirdi. 1970 yılında gazeteciliğe başlayan Kılıç, meslek hayatının 34 yılını Hürriyet Gazetesi'nde geçirdi.

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 79 yaşındaki Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

HASAN KILIÇ'IN MESLEK HAYATI

1944 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Kılıç, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 1970 yılında gazeteciliğe başladı.

Günaydın, Tan ve Sabah Gazetelerinde çalıştıktan sonra 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne transfer oldu.

2015 yılında emekli olan Kılıç, 2017 yılında tekrar Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmaya başladı. Evli olan Kılıç'ın Baran isminde bir oğlu var.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.